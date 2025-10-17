Baskonija bez trojice igrača protiv Partizana: Crno-beli moraju da prekinu crni niz u Vitoriji

Baskonija bez trojice igrača protiv Partizana: Crno-beli moraju da prekinu crni niz u Vitoriji

Partizan duplu evroligašku nedelju igra u Španiji.

Izgubio je od Real Madrida (93:86) u utorak, a danas će pokušati da se iskupi za to i da dođe do trijumfa u Vitoriji. Igraće protiv Baskonije, a najnovije informacije iz Španije su da na tom meču neće igrati Markus Hauard, Rodions Kuruks i Trent Foster zbog problema sa povredama. U srpskom timu Željko Obradović ne računa na povređenog Šejka Miltona i Marija Nakića. Svestan je i trofejni stručnjak da je njegov tim imao šansu i protiv Madriđana, ali da je užasno
