Andrej Tanko iz kućnog pritvora: Živim kao kad spremam ispitni rok

N1 Info pre 40 minuta  |  N1 Beograd
Student iz Pančeva Andrej Tanko, koji se nalazi u kućnom pritvoru, izjavio je za N1 da "nije najprijatnija situacija", te da je "veliki stres kad znate da imate samo praktično jedan sat dnevno gde možete da se prošetate".

Kako kaže, "živi kao kad sprema ispitni rok, ali malo duže nego što je to uobičajeno". "Ispitni rokovi su obično kućni pritvor za studente. Nije najprijatnija situacija, jer imam mnogo problema, a potrebno je komunicirati sa dosta ljudi, čitati sudske odluke, žalbe... To je veliki stres kad znate da imate samo praktično jedan sat dnevno gde možete da se prošetate koliko god stignete, dok ljudi koji izdržavaju kaznu zatvora imaju čak 2h, i omogućavaju im se druge
Pančevo

