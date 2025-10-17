MUP objavio snimak hapšenja osumnjičenog za ubistvo Filipa Ivanovića u Beogradu na vodi

N1 Info pre 44 minuta  |  N1 Beograd
MUP objavio snimak hapšenja osumnjičenog za ubistvo Filipa Ivanovića u Beogradu na vodi
MUP Srbije objavio je snimak hapšenja Đ. Z. (21), osumnjičenog da je protekle večeri u naselju Beograd na vodi ubio Cetinjanina Filipa Ivanovića. MUP je ranije je objavio da se sumnja da je Đ. Z. u četvrtak uveče oko 23.15 časova u Bulevaru Vudroa Vilsona hicima iz vatrenog oružja usmrtio muškarca. Policija je, prilikom hapšenja, kod Đ. Z. pronašla dva pištolja s metkom u cevi i ličnu kartu za koju se sumnja da je falsifikovana. Prema navodima MUP-a, identitet
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Uhapšen zbog serije krađa u Nišu: Opljačkao četiri auta i kuću, pa se vozio tuđim „pežoom“

Uhapšen zbog serije krađa u Nišu: Opljačkao četiri auta i kuću, pa se vozio tuđim „pežoom“

Južne vesti pre 34 minuta
"Ide čovek sa dve puške": Baka Prase snimao lajv u trenutku ubistva Filipa u Beogradu na vodi (Video)

"Ide čovek sa dve puške": Baka Prase snimao lajv u trenutku ubistva Filipa u Beogradu na vodi (Video)

Mondo pre 24 minuta
U Beogradu na vodi ubijen Filip Ivanović: Bio na poternici Interpola, osumnjičen za ubistva u Belvilu i u Crnoj Gori

U Beogradu na vodi ubijen Filip Ivanović: Bio na poternici Interpola, osumnjičen za ubistva u Belvilu i u Crnoj Gori

Euronews pre 19 minuta
"Došao je čovek sa dve puške, mogao sam da budem upucan" Baka Prase snimao lajv tokom ubistva Filipa Ivanovića, pa ugledao…

"Došao je čovek sa dve puške, mogao sam da budem upucan" Baka Prase snimao lajv tokom ubistva Filipa Ivanovića, pa ugledao jeziv prizor! (video)

Alo pre 35 minuta
U Beogradu na vodi ubijen Filip Ivanović, osumnjičen za ubistva u Belvilu i u Crnoj Gori (VIDEO)

U Beogradu na vodi ubijen Filip Ivanović, osumnjičen za ubistva u Belvilu i u Crnoj Gori (VIDEO)

RTV pre 39 minuta
U Beogradu na vodi ubijen Filip Ivanović, policija uhapsila osumnjičenog za ubistvo

U Beogradu na vodi ubijen Filip Ivanović, policija uhapsila osumnjičenog za ubistvo

Danas pre 1 sat
Krao satove, pasoše, parfeme i naočare iz automobila: Dolijao niški lopov

Krao satove, pasoše, parfeme i naočare iz automobila: Dolijao niški lopov

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

MUPBeograd na vodi

Hronika, najnovije vesti »

Lekari se bore za živor radnika koji je pao sa skele u niškom NTP

Lekari se bore za živor radnika koji je pao sa skele u niškom NTP

N1 Info pre 9 minuta
Uhapšen zbog serije krađa u Nišu: Opljačkao četiri auta i kuću, pa se vozio tuđim „pežoom“

Uhapšen zbog serije krađa u Nišu: Opljačkao četiri auta i kuću, pa se vozio tuđim „pežoom“

Južne vesti pre 34 minuta
Tužilaštvo istražuje „curenje“ fotografije iz istrage o ucenjivanju Vujadina Savića

Tužilaštvo istražuje „curenje“ fotografije iz istrage o ucenjivanju Vujadina Savića

Vreme pre 9 minuta
Izbo nožem ženu i maloletnu ćerku: Stravično nasilje u Prizrenu, uhapšen osumnjičeni

Izbo nožem ženu i maloletnu ćerku: Stravično nasilje u Prizrenu, uhapšen osumnjičeni

Nova pre 19 minuta
Tužilaštvo istražuje kako su detalji sa saslušanja osumnjičenog za ucenjivanje Vujadina Savića dospeli u javnost

Tužilaštvo istražuje kako su detalji sa saslušanja osumnjičenog za ucenjivanje Vujadina Savića dospeli u javnost

RTS pre 34 minuta