Putin održao sastanak visokih zvaničnika nakon razgovora s Trampom

Ruski predsednik Vladimir Putin sazvao je sastanak moćnog ruskog Saveta bezbednosti nakon telefonskog poziva s američkim predsednikom Donaldom Trampom, javile su u petak ruske novinske agencije, pozivajući se na pomoćnika Kremlja Jurija Ušakova.

Prema njegovim rečima, Putin je detaljno izvestio članove Saveta o razgovoru s Trampom. Tramp i Putin su se u četvrtak dogovorili o još jednom samitu o ratu u Ukrajini, što je iznenađujući potez koji je usledio nakon što je najava nove američke vojne podrške Kijevu izazvala zabrinutost u Moskvi što je bio iznenađujući potez koji je usledio u trenutku kada se Moskva bojala nove američke vojne podrške Kijevu. U Putinovoj Rusiji, Savet bezbednosti ključno je mesto za