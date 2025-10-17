Nove cene goriva u Srbiji: dizel i benzin pojeftinili za po dva dinara do 24. oktobra

Naslovi.ai pre 15 minuta

Vlada Srbije produžila ograničenje cena goriva; evrodizel košta 192 dinara, a benzin 176 dinara po litru do sledećeg petka.

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove maksimalne cene goriva koje važe do 24. oktobra. Litar evrodizela koštaće 192 dinara, a benzin evropremijum BMB 176 dinara, što je pojeftinjenje od po dva dinara u odnosu na prethodnu nedelju. Danas N1 Info Radio 021

Vlada Srbije je produžila uredbu o ograničenju cena goriva na još šest meseci, čime se stabilizuju cene i pruža olakšanje potrošačima uprkos sankcijama NIS-u. Cena dizela za poljoprivrednike ostaje 179 dinara po litru. Radio sto plus Nova ekonomija Danas

Ekonomisti i stručnjaci komentarišu da je pad cena goriva rezultat smanjenja cena nafte na svetskom tržištu i stabilizacije kursa dolara, dok je sastanak predsednika Srbije sa rukovodstvom Gaspromnjefta ocenjen kao važan za rešavanje problema NIS-a. Moj Novi Sad Dnevnik Kurir