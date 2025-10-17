Nove cene goriva u Srbiji do 24. oktobra uz visoke akcize na gorivo

Naslovi.ai pre 1 sat
Nove cene goriva u Srbiji do 24. oktobra uz visoke akcize na gorivo

Evrodizel i benzin pojeftinili za po dva dinara; akcize na gorivo u Srbiji među najvišim u Evropi.

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove cene goriva koje važe do 24. oktobra. Litar evrodizela košta 192 dinara, a benzin evropremijum BMB 176 dinara, što je pojeftinjenje od po dva dinara u odnosu na prethodnu nedelju. Danas N1 Info Radio 021 Vranje news

Vlada Srbije produžila je uredbu o ograničenju cena goriva na još šest meseci, stabilizujući cene uprkos sankcijama NIS-u. Cena dizela za poljoprivrednike ostaje 179 dinara po litru. Radio sto plus Nova ekonomija Danas

Ekonomisti i stručnjaci komentarišu da je pad cena goriva posledica smanjenja cena nafte na svetskom tržištu i stabilizacije kursa dolara. Sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa rukovodstvom Gaspromnjefta ocenjen je kao susret na visokom nivou, dok se u javnosti pojavljuju spekulacije o curenju nafte iz NIS-ovih postrojenja nakon sankcija SAD. Akcize na gorivo u Srbiji su među najvišim u Evropi, što dodatno opterećuje cenu goriva. Moj Novi Sad Dnevnik Kurir Blic Vranje news

Povezane vesti »

Dizel i benzin jeftiniji za po dva dinara, akcize astronomske

Dizel i benzin jeftiniji za po dva dinara, akcize astronomske

Vranje news pre 1 sat
Dizel i benzin jeftiniji dva dinara: "Blic Biznis" saznaje! Ovo su nove cene goriva

Dizel i benzin jeftiniji dva dinara: "Blic Biznis" saznaje! Ovo su nove cene goriva

Blic pre 4 sati
Jeftiniji i evrodizel i benzin

Jeftiniji i evrodizel i benzin

Pressek pre 4 sati
Ponovo pojeftinilo gorivo u Srbiji: Objavljene cene derivata po kojima ćemo puniti rezervoare do 24. oktobra

Ponovo pojeftinilo gorivo u Srbiji: Objavljene cene derivata po kojima ćemo puniti rezervoare do 24. oktobra

Kurir pre 6 sati
Nove cene goriva na pumpama u Srbiji: Gorivo od danas jeftinije! Cene goriva

Nove cene goriva na pumpama u Srbiji: Gorivo od danas jeftinije! Cene goriva

Volim Zrenjanin pre 7 sati
Gorivo ponovo pojeftinilo

Gorivo ponovo pojeftinilo

InfoKG pre 7 sati
Objavljene nove cene goriva

Objavljene nove cene goriva

Glas Zaječara pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada Srbijenove cene gorivaakcize

Ekonomija, najnovije vesti »

Ministar finansija: Srbija je bezbedna zemlja za ulaganje

Ministar finansija: Srbija je bezbedna zemlja za ulaganje

Danas pre 1 sat
PKS pokrenula inicijativu za modernizaciju železničke infrastrukture između Srbije i jadranskih luka

PKS pokrenula inicijativu za modernizaciju železničke infrastrukture između Srbije i jadranskih luka

Danas pre 1 sat
Uživo Zelenski u beloj kući "Vi nama tomahavke, mi vama dronove"; Tramp okleva: "Volim rešavati ratove, rešio sam 8, ovo će…

Uživo Zelenski u beloj kući "Vi nama tomahavke, mi vama dronove"; Tramp okleva: "Volim rešavati ratove, rešio sam 8, ovo će biti deveti za mene"

Blic pre 11 minuta
Razgovarali Putin i Orban: Mađarski premijer izrazio spremnost da olakša dogovore za mogući rusko-američki samit u Budimpešti…

Razgovarali Putin i Orban: Mađarski premijer izrazio spremnost da olakša dogovore za mogući rusko-američki samit u Budimpešti

Kurir pre 2 minuta
Cene nafte pale zbog moguće veće ponude nakon informacije o razgovorima SAD i Rusije

Cene nafte pale zbog moguće veće ponude nakon informacije o razgovorima SAD i Rusije

Euronews pre 2 minuta