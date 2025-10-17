Nove cene goriva u Srbiji uz komentare o sankcijama i poseti Gaspromnjefta

Naslovi.ai pre 28 minuta
Nove cene goriva u Srbiji uz komentare o sankcijama i poseti Gaspromnjefta

Evrodizel i benzin pojeftinili za po dva dinara; stručnjaci komentarišu sankcije NIS-u i posetu ruske delegacije.

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove cene goriva koje važe do 24. oktobra. Litar evrodizela košta 192 dinara, a benzin evropremijum BMB 176 dinara, što je pojeftinjenje od po dva dinara u odnosu na prethodnu nedelju. Danas N1 Info Radio 021 Blic

Vlada Srbije produžila je uredbu o ograničenju cena goriva na još šest meseci, stabilizujući cene uprkos sankcijama NIS-u. Cena dizela za poljoprivrednike ostaje 179 dinara po litru. Radio sto plus Nova ekonomija Danas

Ekonomisti i stručnjaci komentarišu da je pad cena goriva posledica smanjenja cena nafte na svetskom tržištu i stabilizacije kursa dolara. Sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa rukovodstvom Gaspromnjefta ocenjen je kao susret na visokom nivou, dok se u javnosti pojavljuju spekulacije o curenju nafte iz NIS-ovih postrojenja nakon sankcija SAD. Moj Novi Sad Dnevnik Kurir Blic

