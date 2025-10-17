Putin u Budimpešti: Šta Mađarskoj omogućava da ignoriše poternicu Haga

Putin u Budimpešti: Šta Mađarskoj omogućava da ignoriše poternicu Haga

Donald Tramp i Vladimir Putin sastaće se naredne nedelje u Mađarskoj, potvrdio je američki predsednik nakon dvosatnog telefonskog razgovora s ruskim liderom, koji je opisao kao „veoma produktivan“.

Tramp je naveo da će uoči samog susreta u Budimpešti biti održan i sastanak delegacija na visokom nivou, koje će predvoditi američki državni sekretar Mark Rubio. Međunarodni krivični sud izdao je nalog za hapšenje Vladimira Putina još u martu 2023. godine zbog, kako se navodi, ratnih zločina povezanih sa nezakonitom deportacijom ukrajinske dece. Međutim, Mađarska se u međuvremenu našla u specifičnoj pravnoj situaciji. Premijer Viktor Orban najavio je u aprilu ove
Zelenski se sastao sa proizvođačem raketnih sistema Patriot u SAD

EK: Nema prepreka – Putin može da poseti Budimpeštu

Brisel dao (ne)očekivan odgovor po pitanju sastanka Putina i Trampa

Tramp sa Zelenskim u Beloj kući, Putin ga upozorava da mu ne da "tomahavk" – da li će svi za Budimpeštu

Zelenski uzalud kod Trampa, ništa od tomahavka? Putin opet ruši ukrajinske planove novim samitom sa predsednikom Amerike…

Putin i Orban razgovarali telefonom "Pripreme za sastanak Trampa i predsednika Rusije u Budimpešti u punom zamahu"

"Putinu će biti obezbeđen dolazak"

Tomahavk za Ukrajinu: Revolucionarno oružje ili sredstvo pritiska na Moskvu?

Teške optužbe fica: Boris Džonson se borio da se rat nastavi, uzeo je milion funti od proizvođača oružja

Američki napad na brodove u Karibima: prvi put pronađeni preživeli, Pentagon ćuti o detaljima

(FOTO) Urušio se deo zgrade u Bukureštu: U eksploziji poginule tri osobe, 13 povređeno

EK: Nema prepreka – Putin može da poseti Budimpeštu

