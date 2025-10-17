Putin u Budimpešti: Šta Mađarskoj omogućava da ignoriše poternicu Haga

Donald Tramp i Vladimir Putin sastaće se naredne nedelje u Mađarskoj, potvrdio je američki predsednik nakon dvosatnog telefonskog razgovora s ruskim liderom, koji je opisao kao „veoma produktivan“.

Tramp je naveo da će uoči samog susreta u Budimpešti biti održan i sastanak delegacija na visokom nivou, koje će predvoditi američki državni sekretar Mark Rubio. Međunarodni krivični sud izdao je nalog za hapšenje Vladimira Putina još u martu 2023. godine zbog, kako se navodi, ratnih zločina povezanih sa nezakonitom deportacijom ukrajinske dece. Međutim, Mađarska se u međuvremenu našla u specifičnoj pravnoj situaciji. Premijer Viktor Orban najavio je u aprilu ove