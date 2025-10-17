„Tomahavk“ naterao Putina u ofanzivu: Novi sastanak bi mogao da bude zamka za Trampa

Dok rat u Ukrajini ulazi u treću zimu, a svet se pita ima li kraja krvavom sukobu, Moskva i Vašington ponovo pokušavaju da otvore kanale dijaloga.

Nakon višemesečnog zastoja u mirovnim inicijativama, Kremlj je potvrdio da se u naredne dve nedelje ili nešto kasnije očekuje novi susret predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa — ovog puta u Budimpešti. Ako do sastanka dođe, biće to njihov drugi samit u roku od tri meseca, posle neplodnog susreta na Aljasci, koji je, uprkos pompi i simbolici, završio bez ikakvog dogovora o miru. Sve je počelo dugim telefonskim razgovorom dvojice predsednika, osmim u