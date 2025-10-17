Piksi se oprostio od reprezentacije: Sa istim žarom i ljubavlju ostajem uz svoju zemlju

Doskorašnji selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi zahvalio je Fudbalskom savezu na ukazanom poverenju i naglasio da mu je bila čast i velika privilegija da vodi nacionalni tim svoje zemlje.

Nakon odluke Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije da usvoji ostavku Dragana Stojkovića Piksija, saopštenjem za javnost se oglasio i bivši selektor srpske reprezentacije, koji je nacionalni tim poslednji put predvodio u porazu od Albanije. Saopštenje Dragana Stojkovića, objavljeno na zvaničnom sajtu FSS-a, prenosimo u celosti. Posle četiri i po godine, nisam više na mestu selektora A reprezentacije Srbije. Želim pre svega da se najiskrenije zahvalim Fudbalskom