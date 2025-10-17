Dragan Stojković Piksi se saopštenjem oprostio od reprezentacije

Nedeljnik pre 3 sata
Dragan Stojković Piksi se saopštenjem oprostio od reprezentacije

Nakon što je Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije doneo odluku o sporazumnom raskidu saradnje sa selektorom Draganom Stojkovićem Piksijem, bivši trener nacionalnog tima oglasio se saopštenjem za javnost, koje je objavljeno na sajtu Fudbalskog saveza Srbije. „Posle četiri i po godine, nisam više na mestu selektora A reprezentacije Srbije.

Želim pre svega da se najiskrenije zahvalim Fudbalskom savezu Srbije na ukazanom poverenju – bila mi je čast i velika privilegija da vodim nacionalni tim svoje zemlje“, naveo je Stojković. Piksi podsetio na uspehe On je podsetio na uspehe koje je reprezentacija ostvarila tokom njegovog mandata, među kojima su plasmani na Svetsko i Evropsko prvenstvo, kao i ulazak u A diviziju Lige nacija. „Zajedno smo uspeli da napravimo istorijski rezultat i da posle 24 godine
