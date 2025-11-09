Vraća se Aleksa Avramović!

Vesti online pre 2 sata  |  Sputnjik, Vesti online (M. B.)
Vraća se Aleksa Avramović!

Košarkaški klub Dubai saopštio je da se reprezentativac Srbije Aleksa Avramović oporavio od povrede i da se vraća na teren.

Avramović je u Dubai stigao u letnjem prelaznom roku, a sa klubom iz Ujedinjenih Arapskih Emirtata je potpisao trogodišnji ugovor. Srpski košarkaš je povredio koleno pre početka sezone. On zbog povrede kolena nije odigrao nijednu utakmicu za klub iz UAE ove sezone. Dubai je na društvenim mrežama objavio da je Avramović završio sa oporavkom od povrede i dodao da se Aleksa konačno vraća na teren. Košarkaši Dubaija će dočekati Studentski centar u šestom kolu
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

"Studenti" mučili Dubai pred Zvezdu, Kamenjaš "zamaskirao" probleme na Aleksinom debiju

"Studenti" mučili Dubai pred Zvezdu, Kamenjaš "zamaskirao" probleme na Aleksinom debiju

Sportske.net pre 28 minuta
(VIDEO) Vratio se Aleksa, trojke 3-29, dobri Petrušev i Kamenjaš!

(VIDEO) Vratio se Aleksa, trojke 3-29, dobri Petrušev i Kamenjaš!

Sport klub pre 32 minuta
Dubai ubedljiv protiv Studentskog centra pred okršaj sa Zvezdom

Dubai ubedljiv protiv Studentskog centra pred okršaj sa Zvezdom

RTS pre 22 minuta
Vratio se Aleksa - Dubai se poigrava u ABA ligi, sledeći izazov je Zvezda VIDEO

Vratio se Aleksa - Dubai se poigrava u ABA ligi, sledeći izazov je Zvezda VIDEO

B92 pre 27 minuta
Dubai uspešno položio poslednji ispit pred meč sa Zvezdom u Evroligi, crveno-bele treba da brine jedna stvar

Dubai uspešno položio poslednji ispit pred meč sa Zvezdom u Evroligi, crveno-bele treba da brine jedna stvar

Telegraf pre 7 minuta
Kakve vesti za Dubai pred zvezdu: Nba pojačanje stiže u tim Golemca!

Kakve vesti za Dubai pred zvezdu: Nba pojačanje stiže u tim Golemca!

Hot sport pre 1 sat
Pogledajte prve poene Alekse Avramovića posle 64 dana pauze

Pogledajte prve poene Alekse Avramovića posle 64 dana pauze

Sport klub pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaDubaiAleksa Avramovićsport

Sport, najnovije vesti »

Moto GP: Beceki pobedio u Portugaliji

Moto GP: Beceki pobedio u Portugaliji

Auto blog pre 22 minuta
Novi kiks Napolija, Fiorentina ostaje na dnu!

Novi kiks Napolija, Fiorentina ostaje na dnu!

Sportske.net pre 28 minuta
Berardi režirao Sasuolov trijumf u Bergamu, Juriću se smeši otkaz u Atalanti

Berardi režirao Sasuolov trijumf u Bergamu, Juriću se smeši otkaz u Atalanti

RTS pre 32 minuta
Napoli nije iskoristio Milanov kiks, bodovi ostali u Bolonji

Napoli nije iskoristio Milanov kiks, bodovi ostali u Bolonji

RTS pre 28 minuta
"Studenti" mučili Dubai pred Zvezdu, Kamenjaš "zamaskirao" probleme na Aleksinom debiju

"Studenti" mučili Dubai pred Zvezdu, Kamenjaš "zamaskirao" probleme na Aleksinom debiju

Sportske.net pre 28 minuta