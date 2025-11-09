Vraća se Aleksa Avramović!

Košarkaški klub Dubai saopštio je da se reprezentativac Srbije Aleksa Avramović oporavio od povrede i da se vraća na teren.

Avramović je u Dubai stigao u letnjem prelaznom roku, a sa klubom iz Ujedinjenih Arapskih Emirtata je potpisao trogodišnji ugovor. Srpski košarkaš je povredio koleno pre početka sezone. On zbog povrede kolena nije odigrao nijednu utakmicu za klub iz UAE ove sezone. Dubai je na društvenim mrežama objavio da je Avramović završio sa oporavkom od povrede i dodao da se Aleksa konačno vraća na teren. Košarkaši Dubaija će dočekati Studentski centar u šestom kolu