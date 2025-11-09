Dubai uspešno položio poslednji ispit pred meč sa Zvezdom u Evroligi, crveno-bele treba da brine jedna stvar

Košarkaši Dubaija uspeli su da upišu pobedu u poslednjem meču pred okršaj sa Crvenom zvezdom u Evroligi, pošto su u okviru 6. kola regionalne ABA lige bili bolji od Studentskog centra u tvrdoj utakmici - 77:69.

Nije ovo bilo lak meč za Dubai, koji se dosta namučio da bi došao do pobede i može se reći da je Studentski centar pokazao odličan otpor u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Štaviše, Studenti su na momente bili na samo dva razlike u poslednjoj deonici, ali je Dubai tada napravio seriju od 8:0 i faktički priveo posao kraju. Najefikasniji u redovima Dubaija u poslednjem meču pred Zvezdu bio je Kenan Kamenjaš sa dabl-dablom od 20 poena i 10 skokova, dok je Filip Petrušev