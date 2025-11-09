Dubai uspešno položio poslednji ispit pred meč sa Zvezdom u Evroligi, crveno-bele treba da brine jedna stvar

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
Dubai uspešno položio poslednji ispit pred meč sa Zvezdom u Evroligi, crveno-bele treba da brine jedna stvar

Košarkaši Dubaija uspeli su da upišu pobedu u poslednjem meču pred okršaj sa Crvenom zvezdom u Evroligi, pošto su u okviru 6. kola regionalne ABA lige bili bolji od Studentskog centra u tvrdoj utakmici - 77:69.

Nije ovo bilo lak meč za Dubai, koji se dosta namučio da bi došao do pobede i može se reći da je Studentski centar pokazao odličan otpor u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Štaviše, Studenti su na momente bili na samo dva razlike u poslednjoj deonici, ali je Dubai tada napravio seriju od 8:0 i faktički priveo posao kraju. Najefikasniji u redovima Dubaija u poslednjem meču pred Zvezdu bio je Kenan Kamenjaš sa dabl-dablom od 20 poena i 10 skokova, dok je Filip Petrušev
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Armani raspucan pred duplo kolo, Bruks i Riči blistali, Buker i Gudurić podbacili

Armani raspucan pred duplo kolo, Bruks i Riči blistali, Buker i Gudurić podbacili

Sportske.net pre 1 sat
"Studenti" mučili Dubai pred Zvezdu, Kamenjaš "zamaskirao" probleme na Aleksinom debiju

"Studenti" mučili Dubai pred Zvezdu, Kamenjaš "zamaskirao" probleme na Aleksinom debiju

Sportske.net pre 3 sata
(VIDEO) Vratio se Aleksa, trojke 3-29, dobri Petrušev i Kamenjaš!

(VIDEO) Vratio se Aleksa, trojke 3-29, dobri Petrušev i Kamenjaš!

Sport klub pre 3 sata
Dubai ubedljiv protiv Studentskog centra pred okršaj sa Zvezdom

Dubai ubedljiv protiv Studentskog centra pred okršaj sa Zvezdom

RTS pre 3 sata
Ovo se čekalo: Aleksa Avramović debitovao za Dubai!

Ovo se čekalo: Aleksa Avramović debitovao za Dubai!

Večernje novosti pre 2 sata
Vratio se Aleksa - Dubai se poigrava u ABA ligi, sledeći izazov je Zvezda VIDEO

Vratio se Aleksa - Dubai se poigrava u ABA ligi, sledeći izazov je Zvezda VIDEO

B92 pre 3 sata
Kakve vesti za Dubai pred zvezdu: Nba pojačanje stiže u tim Golemca!

Kakve vesti za Dubai pred zvezdu: Nba pojačanje stiže u tim Golemca!

Hot sport pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaDubaiEvroligaABA ligaKk Crvena ZvezdaabaFilip Petrušev

Sport, najnovije vesti »

Cicipas otkrio neverovatan podatak o Novaku Đokoviću kao još jedan dokaz ko je najveći svih vremena

Cicipas otkrio neverovatan podatak o Novaku Đokoviću kao još jedan dokaz ko je najveći svih vremena

Danas pre 22 minuta
Milojević posle meča sa Spartakom: Zasluženo i nedopustivo

Milojević posle meča sa Spartakom: Zasluženo i nedopustivo

Danas pre 1 sat
Mančester siti razbio Liverpul uz VAR odluku na štetu “redsa” (VIDEO)

Mančester siti razbio Liverpul uz VAR odluku na štetu “redsa” (VIDEO)

Danas pre 46 minuta
Zvezda se provukla u Subotici, Kostov spasilac crveno-belih

Zvezda se provukla u Subotici, Kostov spasilac crveno-belih

Danas pre 2 sata
Finiš pripao gostima: Novi Pazar – Jagodina 62:70

Finiš pripao gostima: Novi Pazar – Jagodina 62:70

RTV Novi Pazar pre 26 minuta