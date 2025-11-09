"Studenti" mučili Dubai pred Zvezdu, Kamenjaš "zamaskirao" probleme na Aleksinom debiju

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
"Studenti" mučili Dubai pred Zvezdu, Kamenjaš "zamaskirao" probleme na Aleksinom debiju

Košarkaši Dubaija nastavili su sa serijom dobrih rezultata u AdmiralBet ABA ligi pošto su danas u okršaju 6. kola slavili protiv Studentskog centra rezultatom 77:69 u debiju Alekse Avramovića koji je obeležio Kenan Kamenjaš sa 20 poena.

Između poraza od Hapoela u Sarajevu te dolaska zahuktale Crvene zvezde u Evroligi, izabranici Jurice Golemca imali su nezahvalan zadatak da "upišu" pobedu protiv Studentskog centra, neatraktivnog rivala koji je u bliskoj i daljoj prošlosti umeo da namuči protivnike. Već prva četvrtina pokazala je da domaćinu neće biti lako, a odličan šut gostiju iz Podgorice za dva poena i slab procenat šuta za tri domaćina uticao je da Dubai uvodnih 10 minuta završi sa prednošću
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Dubai ubedljiv protiv Studentskog centra pred okršaj sa Zvezdom

Dubai ubedljiv protiv Studentskog centra pred okršaj sa Zvezdom

RTS pre 1 sat
(VIDEO) Vratio se Aleksa, trojke 3-29, dobri Petrušev i Kamenjaš!

(VIDEO) Vratio se Aleksa, trojke 3-29, dobri Petrušev i Kamenjaš!

Sport klub pre 2 sata
Vratio se Aleksa - Dubai se poigrava u ABA ligi, sledeći izazov je Zvezda VIDEO

Vratio se Aleksa - Dubai se poigrava u ABA ligi, sledeći izazov je Zvezda VIDEO

B92 pre 1 sat
Ovo se čekalo: Aleksa Avramović debitovao za Dubai!

Ovo se čekalo: Aleksa Avramović debitovao za Dubai!

Večernje novosti pre 1 sat
Dubai uspešno položio poslednji ispit pred meč sa Zvezdom u Evroligi, crveno-bele treba da brine jedna stvar

Dubai uspešno položio poslednji ispit pred meč sa Zvezdom u Evroligi, crveno-bele treba da brine jedna stvar

Telegraf pre 1 sat
Kakve vesti za Dubai pred zvezdu: Nba pojačanje stiže u tim Golemca!

Kakve vesti za Dubai pred zvezdu: Nba pojačanje stiže u tim Golemca!

Hot sport pre 2 sata
Pogledajte prve poene Alekse Avramovića posle 64 dana pauze

Pogledajte prve poene Alekse Avramovića posle 64 dana pauze

Sport klub pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaSarajevoPodgoricaDubaiEvroligaABA liga

Sport, najnovije vesti »

Zvezda se provukla u Subotici, Kostov spasilac crveno-belih

Zvezda se provukla u Subotici, Kostov spasilac crveno-belih

Danas pre 44 minuta
Milojević: Za nas je 2:0 najopasniji rezultat, Učena na vrhunskom nivou

Milojević: Za nas je 2:0 najopasniji rezultat, Učena na vrhunskom nivou

RTS pre 3 minuta
UŽIVO: Velika šansa za Pazarce i sjajni Milošević

UŽIVO: Velika šansa za Pazarce i sjajni Milošević

Sport klub pre 3 minuta
UŽIVO Siti razbija Liverpul, „redsima“ preti katastrofa u Mančesteru

UŽIVO Siti razbija Liverpul, „redsima“ preti katastrofa u Mančesteru

Nova pre 3 minuta
Prva šansa za Partizan – crno-beli mogli da povedu

Prva šansa za Partizan – crno-beli mogli da povedu

Nova pre 3 minuta