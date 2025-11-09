"Studenti" mučili Dubai pred Zvezdu, Kamenjaš "zamaskirao" probleme na Aleksinom debiju

Košarkaši Dubaija nastavili su sa serijom dobrih rezultata u AdmiralBet ABA ligi pošto su danas u okršaju 6. kola slavili protiv Studentskog centra rezultatom 77:69 u debiju Alekse Avramovića koji je obeležio Kenan Kamenjaš sa 20 poena.

Između poraza od Hapoela u Sarajevu te dolaska zahuktale Crvene zvezde u Evroligi, izabranici Jurice Golemca imali su nezahvalan zadatak da "upišu" pobedu protiv Studentskog centra, neatraktivnog rivala koji je u bliskoj i daljoj prošlosti umeo da namuči protivnike. Već prva četvrtina pokazala je da domaćinu neće biti lako, a odličan šut gostiju iz Podgorice za dva poena i slab procenat šuta za tri domaćina uticao je da Dubai uvodnih 10 minuta završi sa prednošću