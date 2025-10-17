Srednji kurs dinara za evro 117,1799 dinara

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,1799 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,1799 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar neznatno je promenjen i iznosi 100,5146 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 1,7 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 7,3 odsto, a od početka godine za 11,9 odsto.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Neznatna promena: Zvanični srednji kurs danas je 117,1799 dinara za evro

Neznatna promena: Zvanični srednji kurs danas je 117,1799 dinara za evro

Kurir pre 16 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Neznatna promena: Zvanični srednji kurs danas je 117,1799 dinara za evro

Neznatna promena: Zvanični srednji kurs danas je 117,1799 dinara za evro

Kurir pre 16 minuta
Evropske akcije porasle nakon skoka vrednosti prehrambenih kompanija

Evropske akcije porasle nakon skoka vrednosti prehrambenih kompanija

Blic pre 26 minuta
Srednji kurs dinara za evro 117,1799 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,1799 dinara

RTV pre 1 sat
Poginuo bivši direktor poznate kompanije: Dejvid Baral sleteo s puta luksuznim automobilom i zakucao se u drvo

Poginuo bivši direktor poznate kompanije: Dejvid Baral sleteo s puta luksuznim automobilom i zakucao se u drvo

Blic pre 1 sat
Mali: "Srbija se drži dobro u uslovima globalnih dešavanja, dobili smo pohvale od MMF-a"

Mali: "Srbija se drži dobro u uslovima globalnih dešavanja, dobili smo pohvale od MMF-a"

Blic pre 2 sata