Vučić: “Navodi o prebijanju studentkinje izmišljotina, policija “pazi” demonstrante”

Serbian News Media pre 20 minuta
Vučić: “Navodi o prebijanju studentkinje izmišljotina, policija “pazi” demonstrante”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su navodi da je policija pretukla studentkinju Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu “izmišljotina” kojom su, kako je rekao, oni koji organizuju proteste i blokade pokušali da naprave “žrtvu od sebe”.

Vučić je kazao da je “izmišljena” priča da je ta studentkinja bila u policijskoj stanici, kako su tvrdili studenti tog fakulteta u blokadi. “Nije bila i nije mogla da bude jer bi tu tragovi postojali”, kazao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara posle obilaska gradilišta tunela Iriški venac. Ocenio je da će učesnici protesta i blokada “izmisliti razne gluposti” kako bi sebe predstavili kao žrtvu. “To je nešto što možete da očekujete kako im je sve to propalo pa
