Ukrajina napala Krim: Pogođeno naftno skladište i vojne mete

UKRAJINSKE odbrambene snage izvele su nove precizne udare na objekte ruske gorivno-energetske infrastrukture i vojne ciljeve na Krim, saopštila je pres-služba Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine.

Foto: Profimedia/Ilustracija/Google maps Ističe se da su odbrambene snage napale skladište nafte u selu Gvardijsko. U preduzeću je izbio požar. Generalštab navodi da je uspešan udar izveden na saveznu državnu instituciju "Kombinat Gvardijski" ruskog rezervata, koji se nalazi u selu Karjerne, Sakski okrug. Između ostalog, pogođeno je skladište goriva i maziva ruskih trupa u Džankoju, kao i radarska stanica Nebo-U u Jevpatoriji. (Ukrinform)