Saša Obradović: Stvari koje nisu dobre nemoguće je popraviti na jednom treningu

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je u Beogradu da crveno-beli ne smeju da dozvole lake poene igračima Reala na predstojećem meču Evrolige. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće u petak od 19 časova u Beogradskoj areni ekipu Reala u petom kolu Evrolige.

„Stvari koje nisu dobre nemoguće je popraviti na jednom treningu, možeš samo da imaš informaciju više. Mi smo došli iz škole trenera kada se odigra dobra utakmica samo budi još jače kritički nastrojen, sledeći meč će biti dobar, samo da se ne opustimo. Vremena su se promenila i trebalo bi voditi računa o tom delu”, rekao je Obradović u obraćanju novinarima. Trener Crvene zvezde je govorio i o eventualnom pojačanju na poziciji beka. „Mi smo i rekli da je to