Automobili smrskani kao limenke: Teška nesreća kod Beograda na vodi: Sudarili se "bmw" i "smart"

Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras kod Beograda na vodi, a prema prvim nezvaničnim informacijama, sudarila su se najmanje dva automobila.

Kako se vidi na snimku koji je objavila Instagram stranica Moj_beo_grad u sudaru su učestvovali automobili marke " BMW" i " smart" koji su potpuno smrskani kao limenke. Nesreća se dogodila u blizini autobuskog stajališta na kom se nalazilo mnogo ljudi. Srećom, niko od pešaka nije povređen. Stanje učesnika u nesreći nije poznato.