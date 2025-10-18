Oboren motociklista: Nesreća na uglu Francuske i Cara Dušana: Sa povređenom nogom prevežen sanitetom

Blic pre 1 sat
Saobraćajna nezgoda u kojoj je oboren motociklista, dogodila se večeras na uglu Francuske i Cara Dušana.

Motociklista je u svesnom stanju i prevezen je kolima hitne pomoći, prenosi "192.rs". Kako se navodi na Instagram stranici "moj_beo_grad", motociklista je tokom nesreće zadobio povredu noge i odvežen je sanitetom. Policija i Hitna pomoć su na licu mesta, dok uzrok nesreće još uvek nije poznat.
