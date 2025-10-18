Tramp se oglasio nakon sastanka u beloj kući: "Neka Zelenski i Putin proglase pobedu, a istorija neka odluči"

Blic pre 6 sati
Tramp se oglasio nakon sastanka u beloj kući: "Neka Zelenski i Putin proglase pobedu, a istorija neka odluči"

Donald Tramp, predsednik Sjedinjenih Američkih Država, se večeras oglasio na društvenoj mreži Truth Social i istakao da je sastanak s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim bio "vrlo zanimljiv i srdačan".

Američki predsednik je istakao da je i Zelenskom, kao i ranije Vladimiru Putinu, poručio da je "vreme da se zaustavi ubijanje i postigne dogovor". "Dosta je prolivanja krvi. Trebalo bi stati tamo gde su. Neka obojica proglase pobedu, a istorija neka odluči! Nema više pucnjave, nema više smrti, nema više velikih i neodrživih troškova. Ovo je rat koji se nikada ne bi dogodio da sam ja bio predsednik", napisao je Tramp i poručio: "Hiljade ljudi bivaju ubijeni svake
