Vučić najavio razgovore sa farmaceutima oko smanjenja cene lekova

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije gostujući na TV Pink najavio je da će do nove godine razgovarati sa farmecutima, oko snižavanja cene lekova.

Ako to ne žele, kako je rekao, Srbija će uvoziti generičke lekove po nižim cenama. „Dakle iste supstance, isti sastojci, samo drugačija firma, pa da vidimo da li će onda želeti da čuju ili ne vapaj ljudi koji su bolesni, koji žele da lekove imaju po nižim cenama“, istakao je Vučić. On je naveo i da ulaževelike nade da će vakcina protiv obolelih od onkoloških bolesti zaživeti za godinu ipo dana. Rekao je da je spreman da Srbija izdvoji veliki novac i da pomogne u