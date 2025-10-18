Crne slutnje se ostvarile: Efes se oglasio najgorim vestima!

Hot sport pre 3 sata
Crne slutnje se ostvarile: Efes se oglasio najgorim vestima!

Panatinaikos pregazio Efes u Istanbulu, ali meč obeležile teške povrede domaćih igrača! Panatinaikos je ostvario ubedljivu pobedu nad Efesom u Istanbulu, ali je utakmicu u petom kolu Evrolige zasenila prava drama zbog povreda igrača domaćeg tima.

Već nakon tri minuta igre, reprezentativac Turske Erčan Osmani morao je da napusti teren zbog povrede ramena. Stepen povrede biće poznat tek nakon dodatnih pregleda, ali je jasno da situacija ne deluje bezazleno. Nesreća se nastavila i u prvom poluvremenu – centar Jorgos Papajanis doživeo je težu povredu prilikom pokušaja zakucavanja. Grk je ostao da leži na parketu u bolovima, a ni uz pomoć saigrača nije uspeo da ustane, te je uz suze napustio igru i meč završio
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Težak udarac za Efes: Osmani pauzira tri nedelje, a za njega je sezona završena

Težak udarac za Efes: Osmani pauzira tri nedelje, a za njega je sezona završena

Večernje novosti pre 2 sata
Košarkaš Efesa Papajanis van terena osam meseci zbog povrede kolena

Košarkaš Efesa Papajanis van terena osam meseci zbog povrede kolena

Radio sto plus pre 2 sata
Nekadašnji selektor Srbije saznao užasne vesti! Košarkaš nakon horor povrede završio sezonu, ali to nije sve

Nekadašnji selektor Srbije saznao užasne vesti! Košarkaš nakon horor povrede završio sezonu, ali to nije sve

Kurir pre 2 sata
Efes potvrdio katastrofu - Partizan isto u problemu?

Efes potvrdio katastrofu - Partizan isto u problemu?

B92 pre 3 sata
Problemi za Efes – Papajanis završio sezonu, Osmani tri nedelje van terena

Problemi za Efes – Papajanis završio sezonu, Osmani tri nedelje van terena

RTS pre 4 sati
Kokoškov u velikom problemu: Efes bez važnog igrača do kraja sezone, potraga za novim centrom

Kokoškov u velikom problemu: Efes bez važnog igrača do kraja sezone, potraga za novim centrom

Dnevnik pre 4 sati
Papajanis i još jedna glavobolja za Kokoškova: Moraće novi centar

Papajanis i još jedna glavobolja za Kokoškova: Moraće novi centar

Sport klub pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PanatinaikosEvroligaTurskaIstanbul

Sport, najnovije vesti »

Ivanović konačno „probio led“ – slavlje po uzoru na idola /video/

Ivanović konačno „probio led“ – slavlje po uzoru na idola /video/

Sputnik pre 1 minut
Postekoglu (već) dobio otkaz

Postekoglu (već) dobio otkaz

Sportski žurnal pre 1 minut
UŽIVO La liga na Nova.rs: Šok za Barselonu, primila gol kod kuće

UŽIVO La liga na Nova.rs: Šok za Barselonu, primila gol kod kuće

Nova pre 1 minut
Miroljubivi "srpski" derbi između Štulića i Matića, "nula" i u Pizi

Miroljubivi "srpski" derbi između Štulića i Matića, "nula" i u Pizi

Sportske.net pre 1 minut
FOTO Jezive scene: Jedan od najboljih na svetu doživeo tešku povredu – u suzama se hvatao za glavu, odmah dobio pomoć

FOTO Jezive scene: Jedan od najboljih na svetu doživeo tešku povredu – u suzama se hvatao za glavu, odmah dobio pomoć

Nova pre 1 minut