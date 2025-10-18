Težak udarac za Efes: Osmani pauzira tri nedelje, a za njega je sezona završena

Večernje novosti pre 31 minuta
Težak udarac za Efes: Osmani pauzira tri nedelje, a za njega je sezona završena

Grčki košarkaš Jorgos Papajanis pauziraće osam meseci zbog teške povrede kolena leve noge, saopštio je danas njegov klub Efes.

FOTO: FIBA.Basketball "Erdžan Osmani, koji je zadobio povredu levog ramena tokom utakmice protiv Panatinaikosa, nalazi se na lečenju i očekuje se da će biti van terena oko tri nedelje. Jorgos Papajanis, koji će uskoro biti operisan zbog povrede prednjeg ukrštenog ligamenta levog kolena, biće van terena oko osam meseci. Upućujemo najlepše želje obojici igrača", stoji u klupskom saopštenju. Osmani i Papajanis su se povredili u porazu Efesa kod kuće od Panatinaikosa
