Ministar poljoprivrede:Uskoro kalendar sa merama i podsticajima za poljoprivrednike

In medija pre 52 minuta
Ministar poljoprivrede:Uskoro kalendar sa merama i podsticajima za poljoprivrednike

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić najavio je danas da će uskoro biti objavljen „Kalendar za poljoprivrednike“, kojim će proizvođači unapred znati kada će koje mere biti sprovedene i kada će podsticaji biti isplaćeni.

–Bez naroda na selu mi nećemo sačuvati Srbiju – naglasio je ministar Glamočić, poručivši da država ostaje dosledna u nameri da pomogne razvoj ruralnih područja, posebno u planinskim krajevima poput Dragodola, u opštini Osečina, saopštilo je ministarstvo. Domaćin ministru bio je poljoprivrednik Nenad Nešković, čije domaćinstvo broji četiri generacije i aktivno se bavi mlekarstvom, voćarstvom i stočarstvom, saopštilo je ministarstvo. Na gazdinstvu se nalazi 14 krava,
Otvori na inmedija.rs

Povezane vesti »

Glamočić: Uskoro kalendar sa merama i podsticajima za poljoprivrednike

Glamočić: Uskoro kalendar sa merama i podsticajima za poljoprivrednike

Novi magazin pre 1 sat
Glamočić: Uskoro kalendar sa merama i podsticajima za poljoprivrednike

Glamočić: Uskoro kalendar sa merama i podsticajima za poljoprivrednike

Biznis.rs pre 42 minuta
Glamočić: Uskoro kalendar sa merama i podsticajima za poljoprivrednike

Glamočić: Uskoro kalendar sa merama i podsticajima za poljoprivrednike

N1 Info pre 1 sat
Glamočić u Dragodolu: Srbija mora da čuva svoja planinska sela i ljude koji u njima ostaju

Glamočić u Dragodolu: Srbija mora da čuva svoja planinska sela i ljude koji u njima ostaju

RTV pre 2 sata
Glamočić u Dragodolu: Veći podsticaji za poljoprivrednike u planinskim krajevima

Glamočić u Dragodolu: Veći podsticaji za poljoprivrednike u planinskim krajevima

Serbian News Media pre 1 sat
Uskoro stiže "Kalendar za poljoprivrednike"! Glamočić u Osečini: "Uvešćemo različite nivoe podsticaja, moramo da čuvamo…

Uskoro stiže "Kalendar za poljoprivrednike"! Glamočić u Osečini: "Uvešćemo različite nivoe podsticaja, moramo da čuvamo planinska sela i ljude"

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Poljoprivreda

Ekonomija, najnovije vesti »

Mali: Ekonomija Srbije otpornija nego što je to bilo ko mislio, uskoro plan razvoja do 2035.

Mali: Ekonomija Srbije otpornija nego što je to bilo ko mislio, uskoro plan razvoja do 2035.

RTV pre 23 minuta
Šoškić: Osećaćemo se u sopstvenoj zemlji kao najamna radna snaga za strance

Šoškić: Osećaćemo se u sopstvenoj zemlji kao najamna radna snaga za strance

Radio 021 pre 22 minuta
Prosečni mesečni prihodi domaćinstava u Srbiji lane 97.705, a izdaci 98.165 dinara

Prosečni mesečni prihodi domaćinstava u Srbiji lane 97.705, a izdaci 98.165 dinara

N1 Info pre 12 minuta
Kredit kao veza bez izlaza – zašto je građanima teško da promene banku

Kredit kao veza bez izlaza – zašto je građanima teško da promene banku

RTS pre 27 minuta
Koje državne subvencije postoje za izgradnju solarne elektrane?

Koje državne subvencije postoje za izgradnju solarne elektrane?

Biznis.rs pre 2 minuta