Derbi u Bačkoj Topoli: Evo gde možete gledati direktan prenos utakmice TSC - Partizan

Kurir pre 16 minuta
Derbi u Bačkoj Topoli: Evo gde možete gledati direktan prenos utakmice TSC - Partizan

Fudbaleri Partizana gostovaće TSC-u u Bačkoj Topoli u derbiju 12. kola Super lige Srbije i nema dileme da je pred četom Srđana Blagojevića izuzetno težak zadatak.

Utakmica je na programu u subotu od 18.30, sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na televiziji Arena sport Premium 1. Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Čeka nas drama u Bačkoj Topoli! Kladionice objavile kvote za meč TSC - Partizan: Crno-beli su favoriti, ali...

Čeka nas drama u Bačkoj Topoli! Kladionice objavile kvote za meč TSC - Partizan: Crno-beli su favoriti, ali...

Kurir pre 11 minuta
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča TSC - Partizan u 12. kolu Superlige Srbije

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča TSC - Partizan u 12. kolu Superlige Srbije

Telegraf pre 5 minuta
Može li Novak do trećeg mesta na slemu šest kraljeva?! Đoković je favorit protiv Frica, ali očekuje nas dramatičan meč!

Može li Novak do trećeg mesta na slemu šest kraljeva?! Đoković je favorit protiv Frica, ali očekuje nas dramatičan meč!

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalPartizanBačkaderbiTopolaFk Partizansuper liga srbije

Sport, najnovije vesti »

Derbi u Bačkoj Topoli: Evo gde možete gledati direktan prenos utakmice TSC - Partizan

Derbi u Bačkoj Topoli: Evo gde možete gledati direktan prenos utakmice TSC - Partizan

Kurir pre 16 minuta
Čeka nas drama u Bačkoj Topoli! Kladionice objavile kvote za meč TSC - Partizan: Crno-beli su favoriti, ali...

Čeka nas drama u Bačkoj Topoli! Kladionice objavile kvote za meč TSC - Partizan: Crno-beli su favoriti, ali...

Kurir pre 11 minuta
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča TSC - Partizan u 12. kolu Superlige Srbije

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča TSC - Partizan u 12. kolu Superlige Srbije

Telegraf pre 5 minuta
Boem u sterilnom sportu

Boem u sterilnom sportu

Velike priče pre 30 minuta
Zvezda srušila Kralja

Zvezda srušila Kralja

Sportski žurnal pre 40 minuta