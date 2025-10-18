Derbi u Bačkoj Topoli: Evo gde možete gledati direktan prenos utakmice TSC - Partizan

Fudbaleri Partizana gostovaće TSC-u u Bačkoj Topoli u derbiju 12. kola Super lige Srbije i nema dileme da je pred četom Srđana Blagojevića izuzetno težak zadatak.

Utakmica je na programu u subotu od 18.30, sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na televiziji Arena sport Premium 1. Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...