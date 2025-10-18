Igokea se poigravala u Laktašima: Ubedljiva pobeda i sjajna partija Milosavljevića

Igokea je novu sezonu u ABA ligi započela perfektno - dva meča i dve pobede.

Posle trijumfa protiv FMP-a, pala je i Krka (87:71). Laka i ubedljiva pobeda ekipe srpskog stručnjaka Nenada Stefanovića u regionalnom takmičenju. Meč je rešen u trećoj deonici u kojoj je domaći tim napravio ključnu razliku. Na poluvremenu je bilo samo "+5" (40:35), da bi po završetku trećeg kvartala na semaforu stajalo nedostižnih "+20" (70:50). Sjajnu partiju pružio je Dragan Milosavljević sa 13 poena (4/6 za dva, 1/1 za tri, 2/2 sa penala), uz 3 skoka, 3