Glumica Milačić na protestu: "I za vreme okupacije Narodno pozorište je radilo"

Ispred Narodnog pozorišta u Beogradu ponovo se okupljaju zaposleni u kulturi koji zahtevaju da se povuče novi Pravilnik o radnoj disciplini, čija jedna od odredbi zabranjuje zaposlenima u nacionalnom teatru da na bilo koji način izražavaju političko opredeljenje.

Okupljeni traže da se razreši uprava ovog pozorišta, u prvom redu Dragoslav Bokan i da se povuče sporni pravilnik Glumica Bojana Stefanović izjavila je za N1 da je ono što se dešava sa Narodnim pozorištem "mali deo nečega što je na širem nivou veliki problem, a to je način na koji se država godinama unazad odnosi prema bilo čemu što u je u vezi sa kulturnim institucijama, kao i za finansijsko urušavanje onoga što je potrebno da bi kultura opstala". "Velika je