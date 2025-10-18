Na današnji dan, 18. oktobar

Na današnji dan, dogodilo se: 1405 - Rođen je Enea Silvio Pikolomini (Piccolomini), papa Pije II od 1458, koji je pokušao da ujedini Evropu u krstaški pohod protiv Turske.

Njegovi istorijski spisi sadrže vredne podatke o evropskim narodima, uključujući i južnoslovenske narode. 1469 - Kraljica Isabela (Isabella) od Kastilje udala se za aragonskog kralja Fernanda II, čime su pod jednom krunom ujedinjene gotovo sve španske hrišćanske zemlje. 1685 - Francuski kralj Luj XIV (Louis) poništio je Nantski edikt i time lišio hugenote (protestanti) verskih i građanskih sloboda koje im je 1598. garantovao kralj Anri IV (Henri). Oko 200.000