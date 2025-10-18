Prošlo je 28 godina od kako su neonacisti ubili dečaka usred Beograda - pamtimo Dušana Jovanovića

Danas se navršava 28 godina od zločina iz mržnje nad 13-godišnjim romskim dečakom Dušanom Jovanovićem, kojeg su na ulici u centru Beograda nasmrt pretukli neonacisti.

Podsetimo, tada 13-godišnji dečak izašao je 18. oktobra 1997. godine da kupi sok, ali su ga u Beogradskoj ulici, u centru grada, gde je živeo sa svojom porodicom, presrela dvojica maloletnika i pretukla na smrt. Bili su to pripadnici neonacističkog "skinhead" pokreta, Ištvan Fendrik i Milan Čujić. Neonacisti su dečaka udarali cokulama u glavu, ali i komadom oluka koji su odvalili. Našao ga je na ulici otac, a preminuo je usled preloma vrata. Presudom je utvrđeno da