Merc: Poseta SAD nije prošla kako se Zelenski nadao, Ukrajini potrebna evropska pomoć

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da poseta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Sjedinjenim Američkim Državama nije prošla onako kako se ukrajinski lider nadao i da to naglašava koliko je Ukrajini potrebna evropska pomoć.

Fridrih Merc je naveo da je nakon razgovora sa Zelenskim zaključio da rat može da se okonča samo vojnom snagom Ukrajine i da će Nemačka nastaviti da pruža finansijsku, političku i vojnu podršku, prenela je "Ukrajinska pravda". "Kapitulacija nije opcija, jer će onda Rusija napasti sledeću evropsku zemlju", rekao je kancelar. Volodimir Zelenski je 17. oktobra u Beloj kući razgovarao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom. On je kazao da će ponuditi Trampu dogovor