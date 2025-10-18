Susret Trampa i Zelenskog: Američki predsednik poručio - rat mora da se završi

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je sinoć, posle sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, da rat u Ukrajini treba odmah da se okonča duž trenutnih linija fronta i naveo da obe strane treba da proglase pobedu. "Proliveno je dovoljno krvi, granice teritorija sada određuju rat i hrabrost.

Treba da stanu gde jesu. Neka obe strane proglase pobedu, a istorija neka odluči! Dosta pucnjave, smrti i ogromnih, neodrživih troškova", poručio je Tramp u objavi na svojoj mreži Truth Social, ubrzo nakon sastanka sa ukrajinskim predsednikom. On je sastanak opisao kao "veoma zanimljiv" i "srdačan", dodavši da je Zelenskom preneo istu poruku kao i ruskom predsedniku Vladimiru Putinu dan ranije. "Rekao sam mu, kao i predsedniku Putinu - vreme je da se zaustavi