Susret Trampa i Zelenskog: Američki predsednik poručio - rat mora da se završi

NIN pre 2 sata  |  NIN, agencije
Susret Trampa i Zelenskog: Američki predsednik poručio - rat mora da se završi

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je sinoć, posle sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, da rat u Ukrajini treba odmah da se okonča duž trenutnih linija fronta i naveo da obe strane treba da proglase pobedu. "Proliveno je dovoljno krvi, granice teritorija sada određuju rat i hrabrost.

Treba da stanu gde jesu. Neka obe strane proglase pobedu, a istorija neka odluči! Dosta pucnjave, smrti i ogromnih, neodrživih troškova", poručio je Tramp u objavi na svojoj mreži Truth Social, ubrzo nakon sastanka sa ukrajinskim predsednikom. On je sastanak opisao kao "veoma zanimljiv" i "srdačan", dodavši da je Zelenskom preneo istu poruku kao i ruskom predsedniku Vladimiru Putinu dan ranije. "Rekao sam mu, kao i predsedniku Putinu - vreme je da se zaustavi
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Još jedna katrastrofa Kijeva Američki mediji: Sastanak Trampa i Zelenskog bio je „loš“

Još jedna katrastrofa Kijeva Američki mediji: Sastanak Trampa i Zelenskog bio je „loš“

Večernje novosti pre 34 minuta
Kako je Donald Tramp pokopao glavnu nadu Zelenskog u nekoliko rečenica

Kako je Donald Tramp pokopao glavnu nadu Zelenskog u nekoliko rečenica

Nova pre 1 sat
Tramp: Ukrajini „valjda neće trebati“ Tomahavk"

Tramp: Ukrajini „valjda neće trebati“ Tomahavk"

Dojče vele pre 1 sat
Zelenski nakon sastanka sa Trampom otkrio koje je za Ukrajinu najteže pitanja tokom mirovnog procesa

Zelenski nakon sastanka sa Trampom otkrio koje je za Ukrajinu najteže pitanja tokom mirovnog procesa

Blic pre 2 sata
Trampova šamarčina otrežnjenja Kijevu Velika želja Zelenskog neće biti ispunjena

Trampova šamarčina otrežnjenja Kijevu Velika želja Zelenskog neće biti ispunjena

Alo pre 2 sata
Trampov "šamar" Ukrajini; Ništa od "tomahavka"

Trampov "šamar" Ukrajini; Ništa od "tomahavka"

B92 pre 3 sata
Cure informacije sa sudbonosnog sastanka u Beloj kući Ove slabe tačke Rusije je Zelenski pokazao Trampu

Cure informacije sa sudbonosnog sastanka u Beloj kući Ove slabe tačke Rusije je Zelenski pokazao Trampu

Alo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaDonald Trampvolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

Izrael vratio tela 15 Palestinaca u Gazu

Izrael vratio tela 15 Palestinaca u Gazu

RTV pre 24 minuta
Šah-mat u oblacima! Rusija počela da pravi novi nevidljivi lovac Su-75 Checkmate

Šah-mat u oblacima! Rusija počela da pravi novi nevidljivi lovac Su-75 Checkmate

Aero.rs pre 19 minuta
Iran više nije u obavezi da poštuje ograničenja za svoj nuklearni program

Iran više nije u obavezi da poštuje ograničenja za svoj nuklearni program

Radio 021 pre 39 minuta
Susret Trampa i Putina u Budimpešti važan i za nas zbog dobrih odnosa Srbije i Mađarske

Susret Trampa i Putina u Budimpešti važan i za nas zbog dobrih odnosa Srbije i Mađarske

RTV pre 29 minuta
MAPA Putin preko Srbije ide na sastanak sa Trampom? Ruski predsednik traži zaobilazni put ka Budimpešti, ovu su sve opcije…

MAPA Putin preko Srbije ide na sastanak sa Trampom? Ruski predsednik traži zaobilazni put ka Budimpešti, ovu su sve opcije koje ima na stolu

Nova pre 4 minuta