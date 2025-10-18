Tramp Zelenskom i Putinu: Vreme je za prekid rata i postizanje dogovora

Tramp Zelenskom i Putinu: Vreme je za prekid rata i postizanje dogovora

Proliveno je dovoljno krvi, granice teritorija sada određuju rat i hrabrost, poručio je Tramp

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da rat u Ukrajini treba odmah da se okonča duž trenutnih linija fronta i naveo da obe strane treba da proglase pobedu. „Proliveno je dovoljno krvi, granice teritorija sada određuju rat i hrabrost. Treba da stanu gde jesu. Neka obe strane proglase pobedu, a istorija neka odluči! Dosta pucnjave, smrti i ogromnih, neodrživih troškova", poručio je Tramp u objavi na svojoj mreži Truth Social, ubrzo nakon sastanka sa ukrajinskim
