Bez vlasti Vučić je niko

Mislim da niko razuman ne želi da vlast nastavi da bezobrazno ignoriše volju građana, jer će proizvesti odgovor koji bi u istorijskom smislu bio loš. Važno je da se izbegne nasilni rasplet događaja, a režim kao da priželjkuje upravo to

Mi smo danas „bure baruta“ jer za razliku od Miloševića i Erdogana, koji su ostavili bar neki ventil kroz koji bi se izlivalo nezadovoljstvo, Vučić „ludačkom žestinom i bezobzirnošću drži svaku mesnu zajednicu“ i već 13 godina blokira sve institucije i građane u realizaciji osnovnih prava, smatra Bojan Pajtić, profesor na Pravnom fakultetu u Novom Sadu i nekadašnji predsednik Vlade Vojvodine. To, po njegovom mišljenju, dovodi do frustracije i osećaja bespomoćnosti,