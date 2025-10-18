Đoković predao meč Fricu

Srpski teniser Novak Đoković zauzeo je četvrto mesto na egzibicionom turniru "Šest kraljeva" u Rijadu, pošto je večeras posle prvog seta predao meč za treće mesto Amerikancu Tejloru Fricu.

Fric, trenutno četvrti igrač sveta, dobio je prvi set posle taj-brejka 7:6(4), nakon sat i 21 minuta igre. Đoković, peti teniser sveta, meč je predao zbog fizičkih problema. U finalu egzibicionog turnira u Rijadu večeras se sastaju Italijan Janik Siner i Španac Karlos Alkaras.