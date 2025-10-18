Nema zadržavanja na putničkim terminalima, na Batrovima teretnjaci čekaju dva sata

BEOGRAD - Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu, teretna vozila zadržavaju 120 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Ni na naplatnim stanicama nema zadržavanja. Povremeno slaba kiša i danas može uslovljavati promenljivo stanje kolovoza zbog čega treba voziti sporije jer vozače može iznenaditi vlažna deonica puta kada proklizavanje vozila postaje neočekivano, a zaustavni put duži od predviđeog, napominju iz AMSS-a. Niska oblačnost može otežavati vidljivost, dok