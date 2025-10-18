Protest u Novom Sadu, skupovi ispred Narodnog pozorišta i TV Informer u Beogradu

NOVI SAD, BEOGRAD - U Novom Sadu je protest pod nazivom "Marš slobode" počeo okupljanjem kod Mosta slobode u 16.30.

Demonstranti su prvo blokirali raskrsnicu ispred mosta, a zatim su održani govori predstavnika zborova, u kojem pozvali na poštovanje ustava i hitno raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Okupljeni su zatim nastavili protestnom šetnjom Bulevarom oslobođenja do Železničke stanice. Kod raskrsnice kod železničke stanice, plan je da se zastane na šest raskrsnica, gde će se obratiti i drugi govornici. U Beogradu je večeras održan protest ispred novinske kuće