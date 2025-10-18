Nica srušila Lion i sprečila ga da preuzme čelo tabele

Fudbaleri Nice pobedili su Lion na svom stadionu rezultatom 3:2, u utakmici osmog kola francuske Lige 1.

Gosti su večeras mogli da preuzmo prvo mesto na tabeli, posle jučerašnjih 3:3 u duelu Pari Sen Žermena i Strazbura, ali od toga neće biti ništa. Lion je sa 15 bodova ostao na četvrtoj poziciji, a Marsej večeras može na vrh, ako savlada Avr kod kuće. Nica je gledala svoja posla i sa 11 bodova se popela na osmo mesto. Domaćin je poveo već u petom minutu preko Barda, izjednačio je Šulc u 29, a za 2:1 je pogodio Diop u 35. minutu. Hišam Budauji je u 55. minutu povisio