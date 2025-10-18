Haland ne staje, Siti pobedio Everton (video)

Goleada Kristal Palasa i Bornmuta uz het-trik Matete

Fudbaleri Mančester sitija poedili su na svom terenu Everton 2:0 u osmom kolu engleske Premijer lige. Oba gola za Siti postigao je Erling Haland u 58. i 63. minutu. U narednom kolu Siti će u Birmingemu gostovati Aston Vili, dok će Everton u Liverpulu dočekati Totenhem. Fudbaleri Brajtona su na svom terenu pobedili Njukasl 2:1 Poveo je Brajton golom Danija Velbeka u 41. minutu, a Njukasl je izjednačio pogotkom Nika Voltemadea u 76. minutu. Pobedu Brajtonu doneo je