Haland ne staje, Siti pobedio Everton (video)

Fudbaleri Mančester sitija poedili su na svom terenu Everton 2:0 u osmom kolu engleske Premijer lige. Oba gola za Siti postigao je Erling Haland u 58. i 63. minutu. U narednom kolu Siti će u Birmingemu gostovati Aston Vili, dok će Everton u Liverpulu dočekati Totenhem. Fudbaleri Brajtona su na svom terenu pobedili Njukasl 2:1 Poveo je Brajton golom Danija Velbeka u 41. minutu, a Njukasl je izjednačio pogotkom Nika Voltemadea u 76. minutu. Pobedu Brajtonu doneo je
Bajernu pripao derbi bundeslige: Dortmund se kasno probudio

Anže iznenadio "kneževe" i stigao do boda

(VIDEO) Pogledajte sve golove iz Premijer lige od subote

Bajern nastavio dominaciju: Bavarci pobedili u "Der Klasikeru" i pokazali ko je glavni u Nemačkoj

Radnički 1923 poražen u Novom Sadu

Ubedljiv poraz Radničkog na "Karađorđu"

Borusija se kasno probudila - Bajernu derbi, a Kejnu istorija

Teška povreda reprezentativca Srbije

Siner „održao čas tenisa“ Alkarazu i došao do šest miliona

Teška povreda Runea: Danac u suzama završio sezonu i ko zna koliko će pauzirati (VIDEO)

Ana Trišić Babić imenovana za v.d. predsednicu Republike Srpske

„Nisam najbolje, hoću da se izvinim svima“: Novak Đoković je ipak posle predaje bio i optimističan na kraju

