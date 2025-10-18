Bajern nastavio dominaciju: Bavarci pobedili u "Der Klasikeru" i pokazali ko je glavni u Nemačkoj

Bajern nastavio dominaciju: Bavarci pobedili u "Der Klasikeru" i pokazali ko je glavni u Nemačkoj

BAJERN je potvrdio dominaciju u Nemačkoj. Velikan iz Minhena je u prvom ovosezonskom "Der Klasikeru" pobedio Borusiju Dortmund sa 2:1 i nastavio savršen niz u Bundesligi.

FOTO: Tanjug/AP/Lennart Preiss Bio je ovo sedmi trijumf iz isto toliko mečeva za izabranike Vensana Kompanija, koji uz to imaju savršenu gol razliku 27:4. Domaćinu je 22 minuta bilo potrebno da povede. Hari Kejn je pogodio na asistenciju Jozue Kimiha. Reprezentativcu Engleske je to bio 12. pogodak u prvenstvu i ubedljivo je najbolji strelac. Bajern je vođstvo duplirao u 79. minutu, a strelac je bio Majkl Olise. Ipak, gost je odbio da se preda i uspeo je da unese
