‘Bez kraljeva’: Ogroman broj ljudi na protestima protiv Trampa širom SAD

FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images Balon maskota 'Beba Tramp' često se viđa na protestima poslednjih godina, 18. oktobra bio je u Los Anđelesu

Veliki broj ljudi učestvovao je u protestima protiv politike predsednika Donalda Trampa širom Sjedinjenih Američkih Država - od Njujorka, Vašingtona, Čikaga, Majamija do Los Anđelesa.

Na skupu 'Bez kraljeva' hiljade ljudi su se tiskale na njujorškom poznatom Tajms Skveru i okolnim ulicama, a okupljeni su nosili parole 'Demokratija, a ne monarhija' i 'Ustav nije stvar izbora'.

Uoči demonstracija, Trampovi saradnici optužili su demonstrante da su povezani sa radikalno levičarskim Antifa pokretom i osudili su ono što su nazvali „mitinzima mrzitelja Amerike".

U nekoliko država je mobilisana Nacionalna garda, ali organizatori su saopštili da su skupovi protekli mirno.

Od kada se u januaru vratio u Belu kuću, Tramp je proširio obim predsedničkih ovlašćenja, koristeći izvršne naredbe za raspuštanje delova savezne vlade i raspoređivanje trupa Nacionalne garde u američke gradove uprkos protivljenjima guvernera država.

Pozvao je i čelnike pravosuđa da gone njegove navodne neprijatelje.

Predsednik kaže da su njegove akcije neophodne za obnovu zemlje u krizi, a optužbe da se ponaša kao diktator ili fašista odbacuje kao histerične.

Ali kritičari upozoravaju da su neki od poteza njegove administracije neustavni i predstavljaju pretnju američkoj demokratiji.

U intervjuu za Foks njuz, koji treba da bude emitovan u nedelju, Tramp se, čini se, obratio okupljenima na mitinzima.

„Kralj! Ovo nije čin“, rekao je Tramp u najavi intervjua.

„Znate – oni me nazivaju kraljem. Ja nisam kralj.“

U Njujorku, iz mase okupljenih moglo se čuti skandiranje „Ovako izgleda demokratija“, dok su bubnjevi neprekidno odzvanjali u pozadini.

Helikopteri i dronovi leteli su iznad skupova, a policija je stajala sa strane.

Policijska uprava Njujorka saopštila je da se više od 100.000 ljudi okupilo u svih pet gradskih opština i da nije bilo privođenja povezanih sa protestima.

Na Tajms skveru, policajac koji je stajao pored, procenio je da je više od 20.000 ljudi šetalo Sedmom avenijom.

Stephani Spindel/VIEWpress Hiljade ljudi na Tajms Skveru u Njujorku

Bet Zaslof, spisateljica i urednica, kaže da je na protestu jer se oseća ogorčeno i uznemireno zbog „skretanja ka fašizmu i autoritarizmu“ koji se dešava pod Trampovom administracijom.

„Mnogo mi je stalo do Njujorka“, rekla je.

„Uliva mi nadu što sam ovde sa mnogo, mnogo drugih ljudi.“

Grace Eliza Goodwin/BBC Bet Zaslof je ponosna što je deo mitinga

Masimo Maskoli, 68-godišnji penzionisani elektrotehnički inženjer iz Nju Džerzija, koji je odrastao u Italiji, došao je na protest jer, kaže, SAD slede isti put kojim je njegova zemlja išla u prošlom veku.

Maskoli je posebno zabrinut zbog represije Trampove administracije prema imigrantima i smanjenja zdravstvene zaštite za milione Amerikanaca.

„Ne možemo da računamo na Vrhovni sud, ne možemo da računamo na vladu“, rekao je za BBC.

„Ne možemo da računamo na Kongres. Sva zakonodavna, izvršna i sudska vlast su trenutno protiv američkog naroda. Zato se borimo.“

Grace Eliza Goodwin/BBC Masimo MAskoli u Nujorku protiv onoga što vidi kao rast fašizma u SAD

Reuters Vašington

U Vašingtonu, gde je na Trampov zahtev Nacionalna garda raspoređena od avgusta, njihove jedinice nisu se mogle videti tokom protesta.

Jedan demonstrant u prestonici je nosio transparent „Ja sam Antifa“.

Čak Epes (76) kaže da je to „rastegnut“ termin i da samo podržava „mir, vrtić, platu za život, zdravstvenu zaštitu“, kao i imigrante i ljude druge boje kože.

„On vređa sve – ili bar pokušava, i to ne funkcioniše“, rekao je.

Političari iz Demokratske stranke su se pridružili protestima širom zemlje.

„Nemamo diktatora u Americi. I nećemo dozvoliti Trampu da nastavi da urušava našu demokratiju“, napisao je lider manjine u Senatu Čak Šumer na Iksu pored fotografije kako drži parolu „rešite krizu zdravstvene zaštite“ u Njujorku.

U Vašingtonu je glavni govornik na mitingu bio senator iz Vermonta Berni Sanders.

„Nismo ovde zato što mrzimo Ameriku, ovde smo zato što volimo Ameriku“, rekao je hiljadama ljudi.

I senatori demokrata Kori Buker i Adam Šif objavili su sopstvene video snimke sa protesta, zahvaljujući Amerikancima što su se okupili širom zemlje.

„Ovako izgleda demokratija. Hvala celoj Americi što ste se oglasili“, rekao je Šif.

Senator Kris Merfi podelio je snimak ogromne gužve u njegovoj državi Konektikat

„Oduzima dah. Zato će današnji dan verovatno ostati upamćen kao najveći dan mirnih protesta u 250-godišnjoj istoriji naše nacije.“

Republikanski guverneri u nekoliko američkih država stavili su trupe Nacionalne garde u pripravnost pre protesta.

Demokrate su osudile ovaj potez, među njima je bio i lider demokrata u državi, Džin Vu.

„Slanje naoružanih vojnika da suzbiju mirne proteste je ono što kraljevi i diktatori rade - a Greg Abot (guverner Teksasa) upravo je dokazao da je jedan od njih.“

Protesti nisu održani samo u SAD, bilo ih je tokom vikenda širom Evrope.

U Berlinu, Madridu i Rimu ljudi su izražavali solidarnost sa američkim istomišljenicima.

U Londonu se nekoliko stotina okupilo ispred američke ambasade.

Sličnih scena bilo je i u Torontu, gde su demonstranti u blizini američkog konzulata mahali transparentima, poput „Dalje ruke od Kanade“.

Amerikanci su duboko podeljeni u stavovima prema Trampu.

Nedavno istraživanje Rojtersa/Ipsosa pokazalo je da samo oko 40 odsto ljudi podražava njegove predsedničke poteze, a da ih 58 odsto ne odobrava.

Ovo je otprilike u rangu njegovog prosečnog rejtinga tokom prvog mandata, ali niže od podrške koju je imao kad je preuzeo drugi put dužnost u januaru - 47 odsto.

Uobičajeno je da predsednicima popularnost opada kako im mandat ističe.

Džo Bajden je imao rejting od 55 odsto, prema Rojtersu/Ipsosu, u januaru 2021.

Do oktobra te godine, njegova podrška je opala na 46 odsto.

Dodatno izveštavanje Ana Fejgi.

