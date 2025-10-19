BBC vesti na srpskom

Lopovi za sedam minuta ukrali nakit „neprocenjive“ vrednosti iz Luvra

Trojica maskiranih muškaraca upala su u muzej u nedelju ujutro koristeći teretni lift, a pobegli skuterima.

BBC News pre 2 sata
Policija ispred Luvra 19. 10. 2025.
REUTERS/Gonzalo Fuentes

Muzej Luvr u Parizu je zatvoren zbog pljačke u nedelju ujutro.

Francuski mediji prenose da su tri maskirana muškarca provalila u muzej koristeći teretni lift do Apolonove galerije, javlja Hju Skofild, BBC dopisnik iz Pariza.

Lopovi su, navodno, koristili male motorne testere i pobegli su skuterima noseći devet komada nakita.

Nije bilo povređenih, a policija je izvršila uviđaj na licu mesta, saopštila je francuska ministarka kulture Rašida Dati.

Kasnije je rekla da je u blizini mesta pljačke pronađen komad ukradenog nakita, očigledno je ispao.

Radi se na njegovoj „proceni“, dodala je, ali nije otkrila o kom komadu se radi.

Opisujući lopove, ministarka je rekla da su radili „profesionalno, bez nasilja i bilo kakve panike“.

Tužilaštvo Pariza vodi istragu zbog sumnje da je reč o „organizovanoj kriminalnoj grupi“.

Iz Luvra su na društvenim mrežama poručili da će muzej tokom dana biti zatvoren „zbog izuzetnih razloga“.

Pljačka trajala sedam minuta, MUP

Hju Skofild, BBC Pariz

Trojica maskiranih provalila su u Luvr ubrzo posle otvaranja jutros, prenose francuski mediji.

Navodno su koristili teretni lift da bi pristupili Apolonovoj galeriji, u muzejskom krilu uz reku Senu.

U ovom raskošno ukrašenom delu čuva se nakit francuskih kraljeva.

Francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je pljačka izvedena oko 9:30 po lokalnom vremenu.

Lopovi su ušli u Apolonovu galeriju kroz prozor, koji su razbili.

Uzeli su nakit iz vitrina i čitava pljačka je trajala sedam minuta.

Sastavlja se precizan spisak ukradenog.

Pored komercijalne vrednosti, ministar Loran Nunez kaže da nakit ima neprocenjivu istorijsku i kulturnu vrednost.

Šta se nalazi u Apolonovoj galeriji?

U Apolonovoj galeriji, koja se našla na meti lopova, čuva se ono što je ostalo od francuskih krunskih dragulja.

Oni su uglavnom izgubljeni ili prodati posle Francuske revolucije, ali su neki dragoceni predmeti ostali.

Među njima je nakit koji je posle Revolucije pripadao caru Napoleonu, njegovom nećaku Napoleonu Trećem i njihovim suprugama, carici Mariji Lujzi i Evgeniji.

Na sajtu Luvra piše da su najdragoceniji predmeti u galeriji bila tri dijamanta poznata kao Regent, Sansi i Hortenzija.

Policija ispred Muzeja Luvr
REUTERS/Gonzalo Fuentes
Nakit je ukraden iz muzeja Luvr, saopštilo francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova

Šta je Luvr?

U srcu Pariza, Luvr je najveći muzej na svetu sa skoro 73.000 kvadratnih metara izložbenog prostora – što je više od površine deset fudbalskih terena.

Prvobitno je izgrađen 1546. godine kao palata za francusku kraljevsku porodicu.

Kralj Fransoa, njegov prvi stanovnik, bio je ljubitelj umetnosti i nameravao je da u Luvru predstavi sopstvenu kolekciju.

Kraljevi koji su kasnije vladali znatno su proširili umetničke fondove krune, a Luj XIV je čak stekao umetničku kolekciju engleskog kralja Čarlsa I, posle pogubljenja u engleskom građanskom ratu.

Kolekcija je ostala uglavnom u privatnom vlasništvu do izbijanja Francuske revolucije 1789, da bi četiri godine kasnije 1793. Luvr bio otvoren kao javna umetnička galerija.

Danas, Luvr prikazuje više od 35.000 umetničkih dela – među kojima je i čuvena slika Mona Liza Leonarda da Vinčija – i privlači dnevno oko 30.000 posetilaca.

Koliko su česte pljačke Luvra?

Nisu česte, zahvaljujući jakom obezbeđenju, ali ih je bilo.

Najpoznatija se odigrala 1911. godine kada je ukradeno remek-delo Leonarda da Vinčija, Mona Liza.

Pesnik Gijom Apoliner i slikar Pablo Pikaso su obili osumnjičeni i policija ih je ispitivala.

Međutim, ispostavilo se da je krivac bio Italijan koji je – iz osećaja nacionalnog ponosa – želeo da se slika vrati u Italiju.

Pronađena je tri godine kasnije u Firenci i vraćena u Pariz.

U to vreme slika nije bila toliko poznata kao sada.

U drugom slučaju, 1983. godine neki delovi oklopa iz 16. veka su nestali i ponovo su otkriveni tek 2011. godine.

Najskorije 1998, ukradena je slika umetnika iz 19. veka Kamija Koroa.

Le Chemin de Sevres“ (Sevrski put) je jednostavno uklonjen sa zida, a da niko nije video.

Zbog ove krađe su bezbednosne mere u muzeju značajno promenjene, ali slika nikad nije pronađena.

(BBC News, 10.19.2025)

