Anđelo Ranković plače u rijalitiju: Osamio se u sobi za svoj rođendan i lije suze - evo šta ga je potpuno dotuklo u Eliti (video)

Blic pre 13 minuta
Anđelo Ranković plače u rijalitiju: Osamio se u sobi za svoj rođendan i lije suze - evo šta ga je potpuno dotuklo u Eliti…

Anđelo Ranković danas je u "Eliti 9" proslavio svoj 33. rođendan, koji je protekao u veselju.

Ono što je usledilo posle toga je, pak, iznenadilo mnoge. Anđelo je došao u izolaciju i uzeo u miru da pročita čestitke svojih najbližih, a par čestitki koje je pročitao su ga totalno slomile. U čak nekoliko navrata nije mogao da obuzda emocije, pa je sve vreme plakao.
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Čipka, kratko i dekolte: Luna Đogani pokazala novo izdanje i komentari pljušte - tek da vidite poze u kojima se slika (foto)

Čipka, kratko i dekolte: Luna Đogani pokazala novo izdanje i komentari pljušte - tek da vidite poze u kojima se slika (foto)

Blic pre 9 sati
"Upisujem pravni fakultet, svadba neka sačeka": Ovako Sanja Grujić i Marko žive nakon Elite, a evo šta kažu o Asminu i Aneli…

"Upisujem pravni fakultet, svadba neka sačeka": Ovako Sanja Grujić i Marko žive nakon Elite, a evo šta kažu o Asminu i Aneli: "Ne znam šta je Staniji sve ovo trebalo" (Video)

Blic pre 9 sati
"Upisujem pravni fakultet, svadba neka sačeka" Ovako Sanja Grujić i Marko žive nakon Zadruge: I dalje zajedno! Otkrili planove…

"Upisujem pravni fakultet, svadba neka sačeka" Ovako Sanja Grujić i Marko žive nakon Zadruge: I dalje zajedno! Otkrili planove za budućnost

Kurir pre 7 sati
Pokojni pevač oženi bivšu svog kolege: Nino se ženio 3 puta, ludo voleo Slavicu sa kojom je dobio Sandru Rešić

Pokojni pevač oženi bivšu svog kolege: Nino se ženio 3 puta, ludo voleo Slavicu sa kojom je dobio Sandru Rešić

Mondo pre 12 sati
Sitina snajka priznala da je konzumirala narkotike Svekrvi za optužbe imala da poruči samo jedno!

Sitina snajka priznala da je konzumirala narkotike Svekrvi za optužbe imala da poruči samo jedno!

Alo pre 13 sati
Nino je ludo voleo jednu slavicu! Ovako izgleda majka Sandre Rešić, a evo kako se tresla zemlja kada je pokojni pevač oženi…

Nino je ludo voleo jednu slavicu! Ovako izgleda majka Sandre Rešić, a evo kako se tresla zemlja kada je pokojni pevač oženi bivšu ženu svog kolege

Kurir pre 14 sati
"Razvedene žene mi najviše odgovaraju" Crnogorski zavodnik priznao svoje slabosti: Bolje da se ne mučim...

"Razvedene žene mi najviše odgovaraju" Crnogorski zavodnik priznao svoje slabosti: Bolje da se ne mučim...

Kurir pre 20 sati

Ključne reči

ZadrugaZadruga rijaliti

Zabava, najnovije vesti »

Anđelo Ranković plače u rijalitiju: Osamio se u sobi za svoj rođendan i lije suze - evo šta ga je potpuno dotuklo u Eliti…

Anđelo Ranković plače u rijalitiju: Osamio se u sobi za svoj rođendan i lije suze - evo šta ga je potpuno dotuklo u Eliti (video)

Blic pre 13 minuta
Horoskop za nedelju, 19. Oktobar Strelcu prijatno iznenađenje, Jarcu veći troškovi, Škorpiji problemi sa kožom

Horoskop za nedelju, 19. Oktobar Strelcu prijatno iznenađenje, Jarcu veći troškovi, Škorpiji problemi sa kožom

Alo pre 13 minuta
Šekspirovu porodičnu kuću oštetio vozač koji je išao u rikverc: U kući je živela Šekspirova ćerka Suzana sa suprugom (foto)…

Šekspirovu porodičnu kuću oštetio vozač koji je išao u rikverc: U kući je živela Šekspirova ćerka Suzana sa suprugom (foto)

Blic pre 1 sat
"Nisam baš najbolje": Džaja iz Amadeus benda se oglasio nakon što je hitno primljen u bolnicu: "Nadam se da će biti bolje"

"Nisam baš najbolje": Džaja iz Amadeus benda se oglasio nakon što je hitno primljen u bolnicu: "Nadam se da će biti bolje"

Blic pre 1 sat
"Potrošili smo više od milion evra" Kristijan otkrio šokantne detalje iz odnosa sa Kristinom, nije mogao više da ćuti

"Potrošili smo više od milion evra" Kristijan otkrio šokantne detalje iz odnosa sa Kristinom, nije mogao više da ćuti

Alo pre 4 sati