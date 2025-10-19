Anđelo Ranković plače u rijalitiju: Osamio se u sobi za svoj rođendan i lije suze - evo šta ga je potpuno dotuklo u Eliti (video)
Blic pre 13 minuta
Anđelo Ranković danas je u "Eliti 9" proslavio svoj 33. rođendan, koji je protekao u veselju.
Ono što je usledilo posle toga je, pak, iznenadilo mnoge. Anđelo je došao u izolaciju i uzeo u miru da pročita čestitke svojih najbližih, a par čestitki koje je pročitao su ga totalno slomile. U čak nekoliko navrata nije mogao da obuzda emocije, pa je sve vreme plakao.