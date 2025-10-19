Bemus: Vengerov i Osetinskaja održali koncert u Kolarcu (foto)

Blic pre 41 minuta
Bemus: Vengerov i Osetinskaja održali koncert u Kolarcu (foto)

Violinista Maksim Vengerov, dobitnik Gremija, i pijanistkinja Polina Osetinskaja održali su večeras koncert u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u okviru treće večeri Beogradskih muzičkih svečanosti (BEMUS).

Na programu su bile "Sonata za violinu i klavir Dmitrija Šostakoviča, "Sonatina u g molu, D.408 Franca Šuberta i "Sonata br. 3 u d molu Johanesa Bramsa. Zajednički resital svetskih zvezda umetničke muzike bio je jedan od najočekivanijih događaja 57. BEMUS-a. Vengerov i Osetinskaja zajedno su izveli tri sonate iz različitih epoha, u okviru koncerta koji je deo njihove ovogodišnje trijumfalne svetske turneje. Publika ih je nagradila dugotrajnim i glasnim aplauzom.
