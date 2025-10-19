Dok ste na obuci za vožnju, instruktor ovo nikako ne sme da uradi! Možete čak i da ga prijavite, ali i da promenite auto-školu…

Da li ste ikada primetili instruktora vožnje kako koristi telefon tokom časa? Na Reditu se povela žustra rasprava o ovoj temi, a većina korisnika je bila jasna: to je neprihvatljivo i potencijalno opasno. Ali šta zakon kaže o ovome i kako treba reagovati ako se nađete u takvoj situaciji?

Instruktori vožnje imaju ključnu ulogu u obuci budućih vozača, a njihovo ponašanje direktno utiče na bezbednost u saobraćaju. Upotreba telefona tokom vožnje ne samo da je rizična, već je i nezakonita. Kandidati koji uče vožnju oslanjaju se na instruktore kao na uzor, pa je važno da oni poštuju pravila koja sami predaju. Većina korisnika u raspravi na Redditu o tome sme li instruktor da koristi telefon tokom vožnje bila je jednoglasna - ne sme, jer se to smatra