Iz dve kuće ukradeno zlato: Lopovi ponovo haraju Novim Pazarom: U toku je potraga za počiniocima

Blic pre 7 sati
U centru Novog Pazara dogodile su se dve teške krađe u kojima je iz porodičnih kuća ukradena veća količina zlata.

- Juče su za sada nepoznate osobe provalile u dve kuće i iz njih odneli dragocenosti. Policija je odmah po prijavi izašla na lice mesta i obavila uviđaj - potvrđeno je za RINU. U toku je intenzivna potraga za počiniocima. Tokom prošle godine u Novom Pazaru zabeleženo je više sličnih slučajeva, kada su iz porodičnih kuća odnošene veće količine zlata i novca. (Rina)
