"Nisam baš najbolje": Džaja iz Amadeus benda se oglasio nakon što je hitno primljen u bolnicu: "Nadam se da će biti bolje"

Pevač Amadeus benda, Bojan Tasić Džaja, hitno je primljen u Urgentni centar nakon što mu je iznenada pozlilo.

Večerašnji nastup benda u beogradskom restoranu morao je biti otkazan, što su organizatori i saopštili putem društvenih mreža. Džaja se potom oglasio za Telegraf i otkrio šta se zapravo dogodilo: - Nisam baš najbolje, ležim kod kuće. Ceo dan danas i juče imao sam bol u stomaku i tako sam završio u Hitnoj. Dobio sam terapiju i infuziju, ali nisam još skroz dobro. Nadam se da će biti bolje - rekao je pevač. - Nisam imao mučninu, samo neopisiv bol u stomaku. Večeras