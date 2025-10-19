Prvi snimci haosa u Parizu! Policija opkolila zgradu Luvra, ljudi u panici evakuisani: Ukradeni Napoleonovi dragulji vredni milione (foto, video)

Svetski poznati muzej Luvr u Parizu je zatvoren, nakon što je došlo do pljačke tokom koje je ukraden nakit koji je pripadao Napoleonu i Žosefini Bonaparte, a koji vredi milione.

- Na licu mesta sam, zajedno sa muzejskim osobljem i policijom - poručila je francuska ministarka kulture Rašida Dati nakon pljačke koja se dogodila u muzeju Luvr. Zbog pljačke u Luvru je vanredna situacija u Parizu i sve vrvi od policije. Policijski izvori su u međuvremenu rekli za "Le Parisien" da su "kriminalci našli pristup zgradi na obali reke Sene", gde su u toku građevinski radovi. - Koristili su teretni lift koji vodi direktno do ciljane sobe. Nakon što su