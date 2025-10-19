Rafinerije u plamenu, Rusi u redovima, a najgore tek sledi: Zelenski: "Ako nama žele da nametnu nestanke struje, i mi ćemo to isto učiniti"

Tokom većeg dela rata protiv Ukrajine, Moskva je uspela da bombarduje ukrajinske gradove i njenu energetsku mrežu, a da pritom pretrpi vrlo malo odmazde. To se menja.

Zahvaljujući uspehu u razvoju sopstvenih dronova i raketa dugog dometa, a potom i drastičnom povećanju proizvodnje, Ukrajina sada može gotovo svakodnevno da napada Rusiju. Sada može metodično da cilja ne samo rafinerije nafte, već i termoelektrane i trafostanice, što izaziva sve veću energetsku krizu unutar Rusije. - Uostalom, rekli smo im da moraju da shvate da ako nama žele da nametnu nestanke struje, i mi ćemo to isto učiniti. Ovde nema nikakvih tajni - rekao je