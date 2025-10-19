Šekspirovu porodičnu kuću oštetio vozač koji je išao u rikverc: U kući je živela Šekspirova ćerka Suzana sa suprugom (foto)…

Porodična kuća Vilijama Šekspira iz 17. veka znatno je oštećena kada je u nju udario vozač koji je išao u rikverc, prenose danas britanski mediji.

U kući je živela Šekspirova ćerka Suzana sa suprugom, lekarom Džonom Holom, preneo je Skaj njuz. Vozilo je nehotice udarilo u kuću Holz Kroft koja se nalazi u starom delu grada Stretford on Ejvon, kazao je portparol Šekspirove fondacije u njegovom rodnom mestu. Iz fondacije su dodali da je najvažnije da niko nije povređen u incidentu i naveli da je kuća obezbeđena kako ne bi došlo do daljeg oštećivanja. Ovo nas podseća koliko je krhka naša baština, dodali su iz